В библиотеке МЭШ появились уроки для занятий на каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Института содержания, методов и технологий образования МГПУ отобрали для библиотеки МЭШ материалы, которые помогут узнать на школьных каникулах интересные факты из истории, литературы и биологии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, урок "Каникулы в Париже" посвящен достопримечательностям столицы Франции: школьники выберут подходящее время года для поездки в город, попадут на борт самолета и виртуально прогуляются вдоль реки Сены. А занятие "Таинственное путешествие: от Тайницкой башни и обратно..." состоит из квестов на маршрутах от Москвы до Вероны, Лондона и Копенгагена.

Доступен также урок Florida fun & Travelling is fun, в ходе которого дети побывают на солнечных пляжах Флориды, узнают новую лексику и заведут дневник путешествий.

На уроке "Нескончаемое лето впереди" школьники познакомятся с биографией писателя Рея Брэдбери, с сюжетом и композицией его произведения "Каникулы". Также ребятам доступен "Квест по рассказам А. П. Чехова" и занятие "А. П. Чехов. Путешествие на Сахалин".

Кроме того, в библиотеке МЭШ есть два приложения, посвященных биологии. Одно из них представляет собой кроссворд, в котором ученики должны будут ответить на вопросы о названиях и видах грибов, их полезных свойствах. С помощью второго – "Лесные ягоды" – можно научиться различать полезные и ядовитые растения и правильно их собирать.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появились две новые лаборатории по предмету "Технология", благодаря которым школьники смогут практиковаться в конструировании и программировании, а также проводить различные эксперименты.

В лаборатории "Моделирование роботов" можно не только сконструировать и запрограммировать роботов, но и создать полигон для их тестирования. А "Построение логических схем" позволит создать базовые элементы микропроцессоров. В ходе экспериментов школьники смогут познакомиться с дискретной математикой, алгеброй, логикой и схемотехникой.

