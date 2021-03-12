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Мэр Москвы

12 марта, 19:15

"Москва сегодня": Собянин оценил работу МЭШ во время дистанционного обучения

мэр Москвы образование видео Иван Федотов

Сергей Собянин заявил, что сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении.

"Мы нисколько не уронили качество образования, благодаря во многом "Московской электронной школе". Самое важное – что сегодня уже учимся в нормальном режиме. Пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы", – сказал мэр Москвы.

Собянин при этом подчеркнул, что развитие электронных образовательных сервисов не говорит о дальнейшем полном переходе на дистанционное образование. Он отметил, что ключевой фигурой остается учитель, вокруг которого вращается вся система получения знаний.

МЭШ называют школьной экосистемой не просто так – на ресурсе опубликовано большое количество образовательного материала. Помимо виртуальных лабораторий, там можно найти 53 тысячи сценариев уроков, более 1 700 электронных учебников, а также 135 тысяч интерактивных приложений.

Стоит отметить, что Московская виртуальная лаборатория в МЭШ – очень популярный ресурс, который используется не только в качестве применения на уроках, а также в качестве игр.

Так, в новой лаборатории МЭШ "Моделирование роботов" школьники создают и сами устройства, и испытательный полигон для них: это может быть ровная площадка, лабиринт или многоуровневая конструкция, как транспортная развязка. При этом робота можно научить не только передвигаться, но даже распознавать цвета.

Робототехника сегодня – это гигантская развитая индустрия и даже отдельный вид спорта. Во всем мире проводятся чемпионаты First Lego League, и 13–14 марта они пройдут в московском инновационно-образовательном комплексе "Техноград".

На арене будут соперничать 45 команд, в которые войдут первоклассники, а также выпускники школ. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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