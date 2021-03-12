"Москва сегодня": Собянин оценил работу МЭШ во время дистанционного обучения

12 марта, 19:15
Сергей Собянин заявил, что сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении.
"Мы нисколько не уронили качество образования, благодаря во многом "Московской электронной школе". Самое важное – что сегодня уже учимся в нормальном режиме. Пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы", – сказал мэр Москвы.
Собянин при этом подчеркнул, что развитие электронных образовательных сервисов не говорит о дальнейшем полном переходе на дистанционное образование. Он отметил, что ключевой фигурой остается учитель, вокруг которого вращается вся система получения знаний.
МЭШ называют школьной экосистемой не просто так – на ресурсе опубликовано большое количество образовательного материала. Помимо виртуальных лабораторий, там можно найти 53 тысячи сценариев уроков, более 1 700 электронных учебников, а также 135 тысяч интерактивных приложений.
Стоит отметить, что Московская виртуальная лаборатория в МЭШ – очень популярный ресурс, который используется не только в качестве применения на уроках, а также в качестве игр.
Так, в новой лаборатории МЭШ "Моделирование роботов" школьники создают и сами устройства, и испытательный полигон для них: это может быть ровная площадка, лабиринт или многоуровневая конструкция, как транспортная развязка. При этом робота можно научить не только передвигаться, но даже распознавать цвета.
Робототехника сегодня – это гигантская развитая индустрия и даже отдельный вид спорта. Во всем мире проводятся чемпионаты First Lego League, и 13–14 марта они пройдут в московском инновационно-образовательном комплексе "Техноград".
На арене будут соперничать 45 команд, в которые войдут первоклассники, а также выпускники школ. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: