Движение по участку БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской" запустят поэтапно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по участку Большой кольцевой линии от станции "Мнёвники" до "Каховской" будут запускать поэтапно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, сначала откроют участок "Аминьевская" – "Каховская", после – "Мнёвники" – "Аминьевская". На всех станциях этого участка БКЛ идут отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и присоединение к городским сетям.

Всего в 2021 году в Москве планируют открыть 11 станций БКЛ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Например, станции "Карамышевская" и "Мневники" на Большой кольцевой линии будут открыты для пассажиров уже в течение февраля – марта 2021 года. Они готовы на 100 процентов. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы, связанные с интеграцией этих станций с действующим участком линии", – сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.

Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.