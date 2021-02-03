Строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии планируют завершить в 2023 году

16:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Работы по строительству трех станций салатовой линии Московского метрополитена планируют завершить в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Продление Люблинско-Дмитровской линии – важный проект развития транспортной инфраструктуры. Было принято решение, что вся линия будет построена в подземном исполнении. Работы развернуты, ведутся в плановом режиме", – сообщил Бочкарев. По его словам, в настоящий момент продление этой линии подземки не рассматривается дальше на север.
До этого в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города сообщали, что благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии получится улучшить транспортную доступность ряда районов. В частности, это повлияет на районы Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово, а также на поселок Северный. На данном участке введут станции "Физтех", "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы".
Ранее были названы станции столичного метро, которые откроются в 2021 году.
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