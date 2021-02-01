В Москве создадут самую крупную библиотеку в мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Крупнейшую в мире библиотеку создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки, сообщает пресс-служба РГБ. Произойдет это после того, как библиотеке передадут функции Российской книжной палаты.

Отмечается, что объединение их ресурсов, компетенций и профессионалов позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России.

Таким образом, будет создан крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд с 200 миллионами документов.

Одним из приоритетов работы РГБ и РКП станет наиболее полное использование потенциала библиотечной сети страны, в которую входят около 40 тысяч общедоступных библиотек.

До сих пор работы по хранению и каталогизации дублировались: Книжная палата вела свой каталог, а государственная библиотека – свой. В результате книга описывалась несколько раз, а хранение организовывалось в Можайске и в центре столицы на Воздвиженке.

Фонд государственной библиотеки включает 113,2 миллиона документов, а фонд Книжной палаты – 80 миллионов документов.

Библиотеки столичного департамента культуры приглашают москвичей на онлайн-марафон путешествий. Полное расписание 33 виртуальных экскурсий, которые пройдут с 1 по 27 февраля, доступно на сайте "Онлайн.Библиогород".

Часть туров пройдет в режиме онлайн, часть будет доступна в записи. Также на некоторые мероприятия будет необходима предварительная регистрация.

В пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры отметили, что в рамках путешествий горожане смогут посетить старинные города на Волге, увидеть красоты Карелии и Крыма, попасть на карнавал в Венеции, посетить знаменитые музеи в Европе. Также будут организованы экскурсии по Москве.