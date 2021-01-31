Столичные библиотеки приглашают москвичей на онлайн-марафон путешествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Библиотеки столичного департамента культуры приглашают москвичей на онлайн-марафон путешествий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Полное расписание 33-х виртуальных экскурсий, которые пройдут с 1 по 27 февраля, доступно на сайте "Онлайн.Библиогород".
Уточняется, что часть туров пройдет в режиме онлайн, часть будет доступна в записи. Также на некоторые мероприятия будет необходима предварительная регистрация.
В пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры отметили, что в рамках путешествий горожане смогут посетить старинные города на Волге, увидеть красоты Карелии и Крыма, попасть на карнавал в Венеции, посетить знаменитые музеи в Европе. Также будут организованы экскурсии по Москве.
Узнать о памятнике А. С. Пушкину работы скульптора Александра Опекушина можно будет 5 февраля в 16:00 на YouTube-канале библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина.
Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара 10 февраля в 16:00 проведет виртуальную встречу "Необычные дома Москвы", на которой зрители узнают, где в столице находятся дом-слон, дом-яйцо, лежачий небоскреб. Для участия необходима регистрация.
12 февраля в 18:00 в Instagram библиотек севера Москвы состоится встреча "Свои в городе: Карелия". На ней подробно расскажут о национальной кухне и традициях республики. Лектором выступит блогер и гид Юлия Андреева.
В Instagram библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина 17 февраля в 19:00 пройдет лекция, на которой расскажут о Калязине, городе с затопленной колокольней.
Прямой эфир "Свои в городе: Крым" пройдет 19 февраля в 16:00 также в Instagram библиотек севера Москвы. Гид Антон Меснянко познакомит зрителей с тайнами полуострова.
27 февраля в 15:00 на YouTube-канале библиотеки № 73 – Культурного центра академика Д.С. Лихачева состоится путешествие в город Пучеж.
Узнать о карнавале в Венеции можно будет 12 февраля в 12:00 на YouTube-канале библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова.
13 февраля в 14:00 состоится экскурсия на самые красивые, высокие и опасные водопады Латинской Америки. Она пройдет на YouTube-канале библиотеки № 62 имени Пабло Неруды.
А виртуальное путешествие по Испании будет доступно 17 февраля в 13:00 на платформе Zoom. Мероприятие проведет библиотека № 61.
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили новую онлайн-программу для горожан с лекциями, мастер-классами и концертами. Видеоролики будут размещены в социальных сетях парков с 2 по 6 февраля.
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