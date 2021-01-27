Московский день студента впервые отметили в онлайн-формате

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Московский день студента впервые отметили онлайн. 25 января были организованы мастер-классы и лектории, чемпионат по решению бизнес-кейсов, киберспортивный турнир и другие мероприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня мы с точностью можем сказать, что главный праздник студенчества в столице состоялся! Более 1,4 миллиона раз ребята посмотрели наши онлайн-активности и, я уверена, зарядились хорошим настроением в преддверии нового семестра. Каждый раз мы стараемся проводить мероприятия, максимально интересные молодежи и запускать новые современные форматы", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что 25 января прошла онлайн-церемония открытия 11-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), во время которой зрители могли принять участие в конкурсах и посмотреть матчи игр League of Legends, Counter-Strike и Dota 2.

Также в этот день прошел кейс-чемпионат по решению бизнес-задач на платформе Future Tech. Для студентов был организован мастер-класс "Как решать бизнес-кейсы". А для тех, кто интересуется стендапом, были организованы мероприятия с известными комиками.

Для участников праздника также работали шесть квест-комнат, где команды должны были помочь друг другу выйти из комнаты, управляя действиями человека по видеосвязи. Также были организованы ток-шоу о специфике актуальных творческих профессий.

Кроме того, 25 января прошла церемония награждения победителей национальной премии "Студент года – 2020". Лауреатами стали 73 студента и студенческих объединений из 36 регионов РФ, которые были отмечены в номинациях "Студенческое медиа", "Студенческое научное общество", "Киберспортивный клуб", "Добровольческое объединение" и "Спортсмен года".

Драгунова подчеркнула, что в следующий раз студенты смогут сами решить, какие мероприятия будут организованы по случаю праздника. По ее словам, в течение года специалисты комитета общественных связей и молодежной политики будут смотреть за активностью молодежи в социальных сетях, собирая предложения активистов вузов и участников столичных проектов.

25 января праздновался День российского студенчества и Татьянин день. В этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова.

