Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале ГКБ № 24, развернутом в павильоне № 75 на ВДНХ. Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.

"С праздником вас! ВДНХ обычно – это такой центр кипения активностей, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. Сегодня ВДНХ – один из главных центров борьбы с COVID-19, огромное количество реанимаций. Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень небольшое. Хотел поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем. Поблагодарить их. Просто огромное количество, десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности", – заявил мэр.

Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальной режиме, оказывая качественную помощь пациентам.

"Практически ни в одном городе мира такой системы нет. Вы видите, что происходит в европейских столицах. Мы обеспечиваем полную доступность диагностики и поликлинического лечения, амбулаторного, скорой помощи и ковидных госпиталей. Именно поэтому в Москве были минимальные ограничения по сравнению с тем, что делалось в других городах мира", – заявил мэр.

Собянин с уверенностью сказал, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад. Это, по его словам, позволяет властям постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы подчеркнули, что в настоящее время в медицинских учреждениях города работают почти четыре тысячи студентов и ординаторов, многие из которых выполняют функции медицинских сестер или администраторов, а есть и те, кто находится в "красной зоне" коронавирусных стационаров.

25 января ежегодно празднуется День российского студенчества и Татьянин день. В этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова.

