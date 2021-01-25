Путин сообщил о возможности постепенного снятия ограничений по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Об этом глава государства рассказал в ходе онлайн-встречи со студентами.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", – заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, утром он заслушал доклады об эпидемиологической ситуации. Президент обратил внимание, что количество людей, которые выздоровели, превышает количество зараженных.

"Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", – подчеркнул Владимир Путин. Встреча была посвящена Дню российского студенчества.

Еще он поблагодарил московские власти, напомнив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.

"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", – сказал Владимир Путин.

Ранее Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах.