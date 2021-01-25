Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах.

"Мы сейчас уже обладаем известными эффективными вакцинами, которые зарегистрированы в 13 странах", – отметил глава государства во время встречи по случаю Дня российского студенчества.

Путин также заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ. По его словам, такая тенденция позволяет постепенно и аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.

Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками. По его мнению, "Спутник V" имеет лучшие результаты в сравнении с другими препаратами на схожей платформе.