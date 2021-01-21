Эксперт рассказал о преимуществе "Спутника V" перед другими вакцинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявил, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ранее организовали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". В нем принимают участие лучшие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии.

По мнению Салы, "Спутник V" имеет лучшие результаты в сравнении с другими препаратами на схожей платформе.

"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода. – Прим. ред.). И это было продемонстрировано", – заявил Сала.

Он добавил, что результаты вакцины являются инновационными.

Ранее в Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными. Там заявили, что необходимые исследования пока не были проведены.

При этом в течение 2021 года планируется провести испытания российского препарата среди детей. Данная схема соответствует как российским, так и мировым регулирующим стандартам, пояснил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.