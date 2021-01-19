В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага COVID-19 в Китае

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Возникновение нового очага коронавирусной инфекции на северо-востоке Китая не должно выйти за пределы страны, заявил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.

По его словам, на данный момент рано делать прогнозы, но китайские специалисты справляются с такими ситуациями "лучше всех".

"Это тот же коронавирус, может, мутировавший", – сказал Ершов в эфире НСН.

Также специалист предположил, что пандемия COVID-19 идет на спад.

"Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус приручили", – сказал Ершов.

Эксперт добавил, что уже к концу 2021 года можно ожидать эффекта от масштабной вакцинации.

За минувшие сутки в Китае выявили 118 новых случаев коронавируса и 91 бессимптомного носителя. За 24 часа в стране не зафиксировано летальных исходов, а из медучреждений выписаны 32 человека, говорится в сообщении государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее китайские ученые заявили, что к марту текущего года смертность от коронавируса может достигнуть отметки 5 миллионов человек.

Один из экспертов подчеркнул, что во многих странах мира в настоящее время фиксируются вспышки инфекции. Также государства сталкиваются с новыми штаммами вируса. При этом он добавил, что в Китае эпидемия находится под контролем.