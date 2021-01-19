Китай за сутки выявил 118 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Китае выявили 118 новых случаев коронавируса и 91 бессимптомного носителя.

За 24 часа в стране не зафиксировано летальных исходов, а из медучреждений выписаны 32 человека, говорится в сообщении государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

12 из новых случаев заражения являются ввозными, четыре из которых обнаружили в Шанхае, три – в провинциях Чжэцзян и Гуандун и по одному – в провинциях Шаньси и Шэньси.

Внутренними являются 106 случаев, из которых 43 выявлены в провинции Цзилинь, в провинции Хэбэй – 35, в провинции Хэйлунцзян – 27 и один – в Пекине.

Среди прибывших из-за рубежа с начала пандемии китайские медики выявили 4 530 заболевших, 4 256 из которых уже выздоровели и были выписаны. 274 человека находятся на лечении, двое из них в тяжелом состоянии.

Как сообщают власти, в Китае сейчас насчитывается 1 387 активных случаев заболевания, в тяжелом состоянии находится 61 заразившийся.

Ранее китайские ученые заявили, что к марту текущего года смертность от коронавируса может достигнуть отметки 5 миллионов человек.

Один из экспертов подчеркнул, что во многих странах мира в настоящее время фиксируются вспышки инфекции. Также государства сталкиваются с новыми штаммами вируса. При этом он добавил, что в Китае эпидемия находится под контролем.