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Общество

18:49

Китайские ученые рассказали о катастрофических последствиях пандемии

наука за рубежом общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Китайские ученые заявили, что к марту текущего года смертность от коронавируса может достигнуть отметки в 5 миллионов человек. Сообщение опубликовано в прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году, сообщает издание South China Morning Post.

Один из экспертов подчеркнул, что во многих странах мира в настоящее время фиксируются вспышки инфекции. Также государства сталкиваются с новыми штаммами вируса. При этом он добавил, что в Китае эпидемия находится под контролем.

Кроме того, ученые добавили, что число заразившихся также может увеличиться к марту в почти два раза с 93 миллионов до 170. При этом наибольшее количество зараженных будет зафиксировано в США – 32 миллиона.

Ранее в ВОЗ заявили, что любая мутация коронавируса усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим необходимо постоянно мониторить поведение коронавируса на предмет влияния на смертность и тяжесть заболевания.

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