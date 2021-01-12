В ВОЗ оценили влияние мутаций коронавируса на ситуацию с COVID-19

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Любая мутация коронавируса усложняет ситуацию с пандемией. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", – сказала Вуйнович.

Она добавила, что необходимо постоянно мониторить поведение коронавируса на предмет влияния на смертность и тяжесть заболевания. По словам представителя ВОЗ в РФ, высокий уровень заражаемости потребует более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин сообщил, что бороться с новыми штаммами коронавируса возможно с помощью приобретенного иммунитета и вакцинации. Он отметил, что опасность мутаций коронавируса заключается в его большей заразности.

Также в ВОЗ недавно обнаружили новый штамм коронавируса, который образовался в Японии. В организации сообщили, что данная мутация не приводит к большей агрессивности инфекции.

