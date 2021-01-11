В ВОЗ оценили опасность "японского" штамма коронавируса

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Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

"На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным", – сообщил Гебрейесус.

Он заявил, что с дальнейшим распространением инфекции будут появляться новые варианты вируса. По словам главы ВОЗ, это может спровоцировать рост заболеваемости и госпитализаций.

Гебрейесус напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Он подчеркнул, что ограничение распространения вируса снижает возможность появления новых мутаций.

Ранее ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса. По словам специалистов из США и Германии, контроль контактов необходимо осуществлять не только с точки зрения выявления тех, кто находится в зоне риска, но и тех, кто заразил пациента.