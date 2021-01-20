В Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными

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Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, руководящий группой по созданию вакцины "Спутник V", заявил, что в теории беременные могут вакцинироваться против COVID-19 без ограничений, но пока не было проведено необходимых исследований.
По его словам, у вируса нет генеративной токсичности, поэтому для беременных не должно быть каких-то ограничений.
"На людях такие исследования не проводились. Я говорю о данных, которые получались на животных. Вакцина хорошо зарекомендовала себя в этом отношении", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" среди детей запланировано на 2021 год. Такая схема соответствует как российским, так и мировым регулирующим стандартам. Любые препараты первоначально испытываются среди взрослой популяции, а только потом – среди детей.
Также в Роспотребнадзоре заявили о стопроцентной эффективности второй российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Такие данные были опубликованы на основе результатов первой и второй фаз испытаний. Официально информация будет представлена в феврале.
Исследование "Спутника V" на детях проведут до конца 2021 года
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