В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования "Спутника V" среди детей

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Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди детей запланировано на 2021 год. Об этом сообщили в Центре имени Гамалеи.

"Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", – заявил ТАСС заместитель директора учреждения Денис Логунов.

Специалист уточнил, что такая схема соответствует как российским, так и мировым регулирующим стандартам. Любые препараты первоначально испытываются среди взрослой популяции, а только потом – среди детей.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее объявил о том, что подал заявку на регистрацию препарата "Спутник V" в Евросоюзе. Процедура будет инициирована 22 января, а сама экспертиза ожидается в феврале.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили о стопроцентной эффективности второй российской вакцины от коронавируса, "ЭпиВакКорона". Такие данные приводятся на основе результатов первой и второй фаз испытаний. Официально информация будет представлена в феврале.

