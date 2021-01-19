Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавирусной инфекции составляет 100%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", – говорится в сообщении.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России начнут проводить тесты на поствакцинальный иммунитет к коронавирусу после прививки препаратом "ЭпиВакКорона". Как уточнили в ведомстве, любой желающий может принять участие в тестировании с 20 января. Сделать это можно в лабораториях Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Первая вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе, а вторая – в центре "Вектор" 27 октября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

