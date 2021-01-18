Депутат МГД: выездные бригады вакцинации от COVID-19 увеличат охват прививочной кампании

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева считает, что выездные бригады вакцинации против коронавируса повысят эффективность прививочной кампании, сообщает Агентство "Москва".
Жители столицы смогут получить прививку в центрах "Мои документы", в торговых центрах, театрах или других популярных местах.
"У жителей мегаполиса не всегда есть время на поход в поликлинику. Но в вопросах вакцинации от коронавируса медлить нельзя. Городские власти делают все возможное, чтобы жители могли быстро сделать прививку", – сказала она.
Выездные бригады вакцинации будут работать согласно графику. 18 января первых пациентов уже принял пункт в ГУМе. С 20 по 27 января сделать прививку можно будет в ТЦ "Океания" и "Город", а с 25 января по 2 февраля – в ТЦ "Саларис" и "Л-153". В ТЦ Columbus и "Калейдоскоп" вакцинацию можно будет пройти 3–9 февраля.
Во флагманском офисе "Мои документы" Центрального административного округа, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо" и нескольких торговых центрах с 10:00 до 21:00 будет организована работа мобильных бригад для вакцинации.
"Желающим сделать прививку нужно предусмотреть минимум 40 минут свободного времени. Врачу необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний. После вакцинации может возникнуть слабость или повышение температуры, поэтому в этот день не советую планировать какие-то важные дела", – добавила Картавцева.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве от коронавируса прививку сделали 190 тысяч человек.
️С 31 января записаться на вакцинацию через госуслуги сможет любой желающий
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