190 тыс человек привились от коронавируса в Москве

Агентство "Москва"/Сергей Киселев

От коронавируса в Москве привились 190 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

"В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тысяч москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тысяч записались на процедуру. По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад", – заявила она.

Заммэра подчеркнула, что москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19, что, по ее словам, очень удобно. Она добавила, что все санитарно-эпидемиологические требования при этом обеспечиваются.

"Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило нам такие условия для организации вакцинации. Также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество", – добавила вице-мэр.

В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Как рассказал президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, там обеспечены бесперебойное электричество, водоснабжение и минимум 17 квадратных метров для процедурного кабинета.

"Я лично столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, то есть порядка 30 тысяч человек в день, получили возможность защититься от нее. Как быстро отреагировало правительство Москвы и в частности комплекс социального развития, это удивительно. Чтобы утром в куплете, а вечером в газете – это редкость. На прошлой неделе мы начали обсуждение, и вот сегодня выездная бригада уже принимает первых пришедших на вакцинацию", – рассказал он.



Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно. В ближайшие дни сделать прививку против коронавируса можно будет во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в торговом центре "Афимолл Сити", фуд-молле "ДЕПО" и "Геликон-опере". Также вакцинация будет проводиться в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", COLUMBUS и "Калейдоскоп".



В "Океании" и "Городе" вакцинация стартует 20 января и продлится неделю. В торговых центрах "Саларис" и "К-153" она будет проходить с 27 января по 2 февраля.

В торговых центрах COLUMBUS и "Калейдоскоп" привиться можно будет с 3 по 9 февраля. В этих точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется для повторной вакцинации.



Предварительная запись для вакцинации не нужна. Прийти можно в любой момент с 10:00 до 21:00. Процедура займет около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. С собой надо иметь паспорт и полис ОМC. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.

Пройти вакцинацию можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Для прохождения вакцинации больше не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.