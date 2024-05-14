Актер Домогаров ушел из Театра Моссовета после 30 лет работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Александр Домогаров подал заявление об увольнении из Театра имени Моссовета. Об этом рассказал "Интерфаксу" директор театра Алексей Черепнев.

При этом, как он утверждает, руководство театра пригласило Домогарова на встречу с худруком учреждения, по итогу которой директор даст расширенный комментарий.

Ранее СМИ сообщали, что Домогаров решил уйти из театра, где он проработал более 30 лет. Причиной якобы стало несогласие с политикой нового худрука Евгения Марчелли и директора Черепнева.

В октябре 2021 года СМИ также писали, что Домогаров уходит из Театра Моссовета. Отмечалось, что решение могло быть принято актером из-за разногласий с новым художественным руководителем – Евгением Марчелли. Тогда актер опроверг эту информацию.

В феврале 2022 года Домогаров сам заявлял о своих планах покинуть Театр Моссовета из-за конфликта с руководством, но в июле 2023-го он признался, что не уйдет из учреждения, хоть и не общается с коллегами.

