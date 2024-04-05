Певец Расторгуев назвал "мразями" людей, сообщивших о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил в беседе с "Газетой.ру".

"Какая мразь вбрасывает эту хрень? Дайте телефон", – сказал артист.

Он также назвал публикации об ухудшении его здоровья вбросом.

Ранее СМИ писали, что музыканта доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. По данным журналистов, в медучреждение Расторгуев приехал с личным врачом.

В материалах уточнялось, что артисту якобы предстоит пройти полное обследование, включая процедуру по восстановлению имплантированного кардиовертера – устройства, предназначенного для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Позже информацию о госпитализации опровергла администратор группы "Любэ", сказав, что с артистом все нормально. Концертный директор певца также назвала "чушью" подобные слухи.