05 апреля, 17:30Культура
Певец Расторгуев назвал "мразями" людей, сообщивших о его госпитализации
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом он сообщил в беседе с "Газетой.ру".
"Какая мразь вбрасывает эту хрень? Дайте телефон", – сказал артист.
Он также назвал публикации об ухудшении его здоровья вбросом.
Ранее СМИ писали, что музыканта доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. По данным журналистов, в медучреждение Расторгуев приехал с личным врачом.
В материалах уточнялось, что артисту якобы предстоит пройти полное обследование, включая процедуру по восстановлению имплантированного кардиовертера – устройства, предназначенного для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Позже информацию о госпитализации опровергла администратор группы "Любэ", сказав, что с артистом все нормально. Концертный директор певца также назвала "чушью" подобные слухи.
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