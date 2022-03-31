Расторгуев прокомментировал обвинения в адрес Бейонсе в плагиате песни "Любэ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил, что не видел новый клип Бейонсе на песню Be Alive, в которой россияне усмотрели копирование шлягера группы "Ты неси меня, река", передает "Газета.ру".

Музыкант подчеркнул, что эта тема была раскручена еще полгода назад.

Впервые фанаты "Любэ" обвинили Бейонсе в плагиате в ноябре 2021 года, когда вышел хит Be Alive. Недавно певица сняла новый клип на композицию. Русскоязычные пользователи снова обвинили Бейонсе в плагиате.

Ранее американская певица Кэти Перри доказала в суде, что ее песня Dark Horse не является плагиатом композиции Joyful Noise рэпера Flame. На сторону певицы и ее команды встал Федеральный апелляционный суд США. Рэп-исполнителю отказали в возмещении убытков за нарушение авторских прав.

Первый суд по данному делу состоялся в 2019 году и закончился для Кэти Перри неудачей. Согласно решению присяжных, певица должна была выплатить 550 тысяч долларов в качестве компенсации, еще 1,29 миллиона долларов должен был заплатить ее лейбл Capitol Records. В 2020 году она обжаловала данное решение.

Песня Dark Horse вышла в 2013 году. В 2014-м хит Кэти Перри четыре недели лидировал в чарте Billboard Hot 100.