Пэрис Хилтон и продюсер "Мира Юрского периода" вложились в возрождение мамонтов

16:06
Фото: AP/Invision/Evan Agostini
Пэрис Хилтон и продюсер "Мира Юрского периода" Томас Талл стали инвесторами компании Colossal Biosciences, занимающейся генной инженерией. Об этом сообщает радио КП.
Ученые из компании планируют возродить шерстистого мамонта из ДНК вымершего животного и современного генетического материала азиатских слонов. Специалисты уверены, что "арктические слоны" замедлят изменение климата и откроют новые возможности в генетике.
В возрождение мамонтов также ранее вложились криптомиллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы и бизнес-тренер Энтони Роббинс.
Ранее ученые из лондонского Королевского ботанического сада Кью и Национального гербария Камеруна оценили поддержку Ди Каприо по защите леса Эбо в 2021 году и решили дать название Uvariopsis dicaprio виду тропических деревьев высотой четыре метра с желтыми цветами.
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