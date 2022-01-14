В честь Леонардо Ди Каприо назвали новый вид тропических деревьев

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В честь актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо назвали новый вид тропических деревьев. Об этом сообщает радио "КП".

Ученые из лондонского Королевского ботанического сада Кью и Национального гербария Камеруна оценили поддержку Ди Каприо по защите леса Эбо в 2021 году и решили дать название Uvariopsis dicaprio виду тропических деревьев высотой четыре метра с желтыми цветами.

Родина этих деревьев также находится в лесу Эбо в Камеруне. По словам ученых, усилия актера позволили остановить вырубку и уберечь от опасности лесных слонов, горилл и шимпанзе.

Ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет лидера секты "Храм народов" Джима Джонса. Сценаристом картины выступит Скотт Розенберг, а исполнительным продюсером – Дженнифер Дэвиссон.

