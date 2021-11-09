Леонардо Ди Каприо сыграет лидера религиозной секты

Фото: AP/Jordan Strauss/Invision
Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет лидера секты "Храм народов" Джима Джонса. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Переговоры по фильму находятся в завершающей стадии. Сценаристом картины выступит Скотт Розенберг, а исполнительным продюсером – Дженнифер Дэвиссон.
18 ноября 1978 года Джонс организовал групповое самоубийство. В результате погибли 909 человек.
Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли и продюсер фильмов франшизы "Форсаж" Вин Дизель призвал Дуэйна Скалу Джонсона принять участие в съемках десятой картины серии.
Он отметил, что намерен исполнить обещание, данное погибшему товарищу и коллеге Полу Уокеру, а именно – снять лучший финал франшизы. По мнению Дизеля, это невозможно сделать без Джонсона, поскольку никто не сможет исполнить роль Хобса лучше него.
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