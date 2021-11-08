Вин Дизель позвал Джонсона сняться в новом "Форсаже"

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Исполнитель главной роли и продюсер фильмов франшизы "Форсаж" Вин Дизель призвал Дуэйна Скалу Джонсона принять участие в съемках десятой картины серии. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Мой младший брат Дуэйн, <...> время пришло. Мир ждет финала "Форсажа-10", – написал Дизель.

Он отметил, что намерен исполнить обещание, данное погибшему товарищу и коллеге Полу Уокеру, а именно – снять лучший финал франшизы. По мнению Дизеля, это невозможно сделать без Джонсона, поскольку никто не сможет исполнить роль Хобса лучше него.

Ранее Дизель анонсировал разработку сценария спин-оффа "Форсажа" с Шарлиз Терон в главной роли. Главным персонажем фильма станет киберпреступница Сайфер, которую актриса впервые сыграла в восьмой части франшизы.