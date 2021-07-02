Вин Дизель заявил о разработке спин-оффа "Форсажа" с Шарлиз Терон

Фото: кадр из фильма "Форсаж 8"; режиссер – Ф. Гэри Грей, производство – One Race Films, Original Film, Пифагор, Universal Pictures
Вин Дизель анонсировал разработку сценария спин-оффа "Форсажа" с Шарлиз Терон в главной роли. Об этом сообщает News.ru.
Главным персонажем фильма станет киберпреступница Сайфер, которую актриса впервые сыграла в восьмой части франшизы. В оригинальной картине она шантажировала Доминика Торетто, роль которого исполнил Дизель, заставляя его захватить российскую атомную подлодку, чтобы использовать ее арсенал для провоцирования войны. Сайфер в исполнении Терон также появлялась в девятой части фильма.
Кроме того, в рамках киновселенной "Форсажа" планируются съемки сиквела спин-оффа "Хоббс и Шоу", в котором главные роли исполнят Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон.
Ранее стало известно о старте съемок четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. О начале работы над продолжением блокбастера стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал фото со съемочной площадки.
Премьера новой части запланирована на 26 мая 2022 года.
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