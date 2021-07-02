Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:55

Вин Дизель заявил о разработке спин-оффа "Форсажа" с Шарлиз Терон

культура кино

Фото: кадр из фильма "Форсаж 8"; режиссер – Ф. Гэри Грей, производство – One Race Films, Original Film, Пифагор, Universal Pictures

Вин Дизель анонсировал разработку сценария спин-оффа "Форсажа" с Шарлиз Терон в главной роли. Об этом сообщает News.ru.

Главным персонажем фильма станет киберпреступница Сайфер, которую актриса впервые сыграла в восьмой части франшизы. В оригинальной картине она шантажировала Доминика Торетто, роль которого исполнил Дизель, заставляя его захватить российскую атомную подлодку, чтобы использовать ее арсенал для провоцирования войны. Сайфер в исполнении Терон также появлялась в девятой части фильма.

Кроме того, в рамках киновселенной "Форсажа" планируются съемки сиквела спин-оффа "Хоббс и Шоу", в котором главные роли исполнят Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон.

Ранее стало известно о старте съемок четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли. О начале работы над продолжением блокбастера стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал фото со съемочной площадки.

Премьера новой части запланирована на 26 мая 2022 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать