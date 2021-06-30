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Культура

17:55

Съемки сиквела "Черной пантеры" начались в США

культура кино

Фото: кадр из фильма "Черная пантера"; режиссер – Райан Куглер; производство – Marvel Studios

В США стартовали съемки сиквела "Черной пантеры" по комиксам Marvel, сообщает "Газета.ру".

Сиквел будет называться "Черная пантера: Ваканда навсегда". Съемки начались в Атланте. Режиссером и сценаристом проекта стал Райан Куглер.

Своих персонажей сыграют актеры основного состава первого фильма, кроме исполнителя главной роли Чедвика Боузмана – он скончался в августе 2020 года от онкологического заболевания.

Сюжет продолжения "Черной пантеры" пока остается неизвестным. Премьера запланирована на июль 2022 года.

"Черная пантера" вышла в 2018 году и стала 18-й картиной кинематографической вселенной Marvel. Фильм удостоился премии "Оскар" в категориях "Лучшая музыка к фильму", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Ранее стало известно, что в Греции начались съемки сиквела детективного фильма Райана Джонсона "Достать ножи".

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