В Греции начались съемки сиквела "Достать ножи"

Фото: кадр из фильма "Достать ножи", режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate

В Греции начались съемки сиквела детективного фильма Райана Джонсона "Достать ножи". Об этом режиссер рассказал в своем аккаунте в Twitter.

"Мы начали! Первый день съемок очередного детектива про Бенуа Блана. Спасибо всем тем милым терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти "убийства" на их мирных берегах", – написал он.

По информации издания Collider, участие в съемках нового фильма, помимо Дэниела Крэйга, сыгравшего детектива Блана в первой части, примут Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Эдвард Нортон и другие.

Детали сюжета предстоящей ленты пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что гонорар Крэйга за роль в продолжении фильма "Достать ножи" составит 100 миллионов долларов. Столько же получит режиссер-постановщик сиквела Райан Джонсон.

Эксперты посчитали суммы слишком большими и предположили, что переплаты призваны привлечь в проект основной актерский состав и не рисковать потерять участников в будущем.

