В Греции начались съемки сиквела "Достать ножи"

Фото: кадр из фильма "Достать ножи", режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate
В Греции начались съемки сиквела детективного фильма Райана Джонсона "Достать ножи". Об этом режиссер рассказал в своем аккаунте в Twitter.
"Мы начали! Первый день съемок очередного детектива про Бенуа Блана. Спасибо всем тем милым терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти "убийства" на их мирных берегах", – написал он.
По информации издания Collider, участие в съемках нового фильма, помимо Дэниела Крэйга, сыгравшего детектива Блана в первой части, примут Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Эдвард Нортон и другие.
Детали сюжета предстоящей ленты пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что гонорар Крэйга за роль в продолжении фильма "Достать ножи" составит 100 миллионов долларов. Столько же получит режиссер-постановщик сиквела Райан Джонсон.
Эксперты посчитали суммы слишком большими и предположили, что переплаты призваны привлечь в проект основной актерский состав и не рисковать потерять участников в будущем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: