Дэниел Крэйг получил 100 миллионов долларов за сиквелы "Достать ножи"

Фото: кадр из фильма "Достать ножи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate

Гонорар британского актера Дэниела Крэйга за роль в продолжении фильма "Достать ножи" составит 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Столько же получит и американский режиссер-постановщик сиквела Райан Джонсон.

Всего за права на создание нескольких продолжений фильма стриминговая платформа Netflix заплатила 450 миллионов рублей.

Суммы гонораров сильно удивили экспертов. Они заявили, что эти переплаты призваны привлечь в проект основной актерский состав и не рисковать потерять участников в будущем.

Ранее стало известно, что съемки второго сезона сериала "Эпидемия" стартовали в Московской области. Режиссером проекта является Дмитрий Тюрин. Перед началом съемок он предупредил команду о непростой работе.

На первых съемках присутствовали актеры, которые исполняют роли главных героев. Среди них Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Савелий Кудряшов.