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Культура

15:53

Съемки второго сезона сериала "Эпидемия" начались в Подмосковье

культура

Фото: youtube.com/PREMIER

Съемки второго сезона сериала "Эпидемия" стартовали в Московской области, передает "Газета.ру".

Режиссером проекта является Дмитрий Тюрин. Перед началом съемок он предупредил команду о непростой работе.

"Но я думаю, что будет так же непросто, как и интересно. Я хочу пожелать нам всем в этом непростом приключении сил, терпения, здоровья, удачи и немножко чуда", – отметил режиссер.

На первых съемках присутствовали актеры, которые исполняют роли главных героев. Среди них Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Савелий Кудряшов.

Дата премьеры нового сезона пока не называется.

Первый сезон "Эпидемии" стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США. Сериал на протяжении двух недель входил в десятку самых просматриваемых фильмов в 72 странах мира, а на пике популярности достиг третьей позиции.

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