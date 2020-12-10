Российский сериал вошел в топ-10 иностранных проектов на Netflix в США

Фото: кадр из сериала "Эпидемия", режиссер – Павел Костомаров

Сериал "Эпидемия" стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production.

"В октябре сериал вышел на Netflix в категории Original series и две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире. Сериал оказался на 8-м месте среди неанглоязычных проектов за год", – сказал продюсер сериала Валерий Федорович.

Представители сервиса Netflix пояснили, что успешность проектов определяют по просмотрам за первые 28 дней после релиза на платформе. Сериал на протяжении двух недель входил в десятку самых просматриваемых фильмов в 72 странах мира, а на пике популярности достиг третьей позиции.

В октябре сообщалось, что сериал "Эпидемия" вошел в 100 самых популярных ТВ-проектов на портале IMDb. Валерий Федорович заявлял, что работа над вторым сезоном уже ведется.