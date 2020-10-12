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Американский писатель Стивен Кинг оставил отзыв о российском сериале "Эпидемия". Он выделил четыре факта, которые, по его мнению, нужно знать перед просмотром сериала.

"Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Незначительный спойлер: мелкий пацан – заноза в заднице", – написал Кинг в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 лучших сериалов Netflix. Он расположился на восьмом месте. За ним идут новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов".

Сериал "Эпидемия" появился на Netflix 7 октября. Он был снят режиссером Павлом Костомаровым. В фильме Москва превращается в город мертвых из-за нового неизвестного вируса.