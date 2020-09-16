Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучший сериал года

Фото: стоп-кадр из сериала Watchmen, 2019 год, реж. Н. Кэссел, С. Уильямс, С. Грин
Шоу "Хранители" признано лучшим сериалом года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ассоциацию телевизионных критиков США.
Шоу является продолжением одноименной серии супергеройских комиксов, созданной Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом.
Уточняется, что "Хранители" были названы "Сериалом года", "Выдающимся телефильмом или минисериалом" и "Выдающимся новым сериалом". А актриса Реджина Кинг в роли детектива Анджелы Абар была отмечена за личные достижения в драме.
Кроме того, в категории "Выдающийся драматический сериал" эксперты выделили проект "Наследники", а шоу Schitt's Creek было названо "Выдающимся комедийным сериалом". За роль в нем актриса Кэтрин О'Хара была удостоена премии "Личные достижения в комедии".
Ранее стало известно, что певица Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического фильма. Производством картины занимается компания Universal Pictures. В качестве продюсера планируется привлечь Эми Паскаля.
Помимо этого, актер Том Круз отметился новым опасным трюком на съемках. Сообщалось, что он прыгнул со скалы на мотоцикле.
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