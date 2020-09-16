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Певица Мадонна станет режиссером и сценаристом автобиографического фильма. Об этом информирует сайт артистки.
Известно, что производством картины занимается компания Universal Pictures. В качестве продюсера планируется привлечь Эми Паскаля.
"Я хочу передать тот невероятный путь, который я прошла по жизни, как творец, музыкант и танцор – человек, пытающийся найти свою дорогу в жизни", – заявила Мадонна.
Певица подчеркнула, что у нее есть много вдохновляющих историй. По словам Мадонны, только она сама может рассказать их.
"В сердце этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло мне жизнь", – отметила певица.
Добавляется, что соавтором фильма станет сценаристка Диабло Коди, обладательница премии "Оскар" за сценарий к фильму 2007 года "Джуно".
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