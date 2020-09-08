Том Круз отметился новым опасным трюком на съемках

Том Круз совершил опасный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима 7"

Американский актер Том Круз исполнил новый невероятный трюк на съемках нового фильма из цикла "Миссия невыполнима". Об этом сообщает Москва 24.

Артист на этот раз разогнался на мотоцикле и прыгнул с горного трамплина. В полете Круз отпустил транспортное средство и раскрыл парашют для спуска в ущелье.

Полет Тома Круза зафиксировали с вертолета и квадрокоптера.

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" были приостановлены в феврале из-за пандемии коронавируса. Впоследствии работу возобновили летом, однако производственный процесс снова пришлось остановить из-за происшествия с каскадером. Полноценные съемки начались 7 сентября.

