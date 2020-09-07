Фото: instagram.com/christophermcquarrie

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" возобновились в Норвегии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на режиссера Кристофера МакКуорри.

Он в соцсетях опубликовал фото со съемочной площадки с подписью "МН17", день первый". На снимке актер стоит спиной к кадру. СМИ предполагают, что на фото Том Круз.

Съемки, которые начались еще летом, были приостановлены, так как каскадер попал в незапланированную аварию на мотоцикле.

До этого съемочный процесс фильма "Миссия невыполнима 7" был приостановлен в феврале из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск решил снять первый в мире боевик за пределами Земли. На главную роль пригласили Тома Круза. Это отдельный проект, который находится на ранней стадии разработки. К его реализации привлекли NASA.