Фото: instagram.com/christophermcquarrie
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" возобновились в Норвегии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на режиссера Кристофера МакКуорри.
Он в соцсетях опубликовал фото со съемочной площадки с подписью "МН17", день первый". На снимке актер стоит спиной к кадру. СМИ предполагают, что на фото Том Круз.
Съемки, которые начались еще летом, были приостановлены, так как каскадер попал в незапланированную аварию на мотоцикле.
До этого съемочный процесс фильма "Миссия невыполнима 7" был приостановлен в феврале из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск решил снять первый в мире боевик за пределами Земли. На главную роль пригласили Тома Круза. Это отдельный проект, который находится на ранней стадии разработки. К его реализации привлекли NASA.
Илон Маск и Том Круз решили снять боевик в космосе
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