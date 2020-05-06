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06 мая 2020, 09:00

В мире

Илон Маск и Том Круз решили снять боевик в космосе

Илон Маск и Том Круз решили снять боевик в космосе

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Миллиардер Илон Маск решил снять первый в мире боевик за пределами Земли. На главную роль пригласили Тома Круза. И это не новая серия франшизы "Миссия невыполнима". Это отдельный проект, который находится на ранней стадии разработки. К его реализации привлекли NASA.

Съемки фильма – не первый экстравагантный космический проект Илона Маска. В 2018 году электромобиль компании Tesla использовали в качестве полезной нагрузки при запуске ракеты Falcon. Красный спорткар с манекеном на водительском сиденье вывели на эллиптическую орбиту вокруг Солнца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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