Культурные учреждения Москвы подготовили онлайн-программу в честь Дня Победы

Фото: Кадр из фильма "Жизнь в треугольном конверте". Режиссер Любовь Хоботова. 2019 год

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 6 по 15 мая на онлайн-площадках столичных культурных учреждений проведут более 270 мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает портал мэра и правительства столицы.

"2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И, хоть основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа. То, что она на этот раз пройдет в онлайн-формате, не меняет главного: 9 Мая – светлый, народный и объединяющий праздник. Даже если мы встречаем его по-домашнему, а не вместе", – сообщила Сергунина.

Так, к 75-летию Победы ВДНХ подготовил ряд мероприятий, ознакомиться с которыми можно будет на официальном сайте паркового ансамбля. Кроме того, посетители смогут увидеть оцифрованные архивные материалы, посвященные Великой Отечественной войне.

В частности, Дом Гоголя приглашает посмотреть лекции, посвященные литературе и кинематографу о войне. 6 мая в 15:00 на Yоutube-канале расскажут о фильме Леонида Гайдая "Трижды Воскресший". А 7 мая в 19:00 пользователям предложат послушать лекцию про писателя Виктора Некрасова, написавшего "В окопах Сталинграда", а также про поэта Бориса Смоленского, автора "Баллады памяти".

Культурный центр Барто приготовил программу, посвященную Виктору Драгунскому. Он написал произведение "Он упал на траву", посвященную московскому ополчению и его подвигам в сражении с захватчиками. В рамках мероприятия будут зачитаны отрывки из произведения, а также представлены интересные факты из жизни и творчества писателя, касающиеся военных лет.

Культурный центр "Восток" предложит пользователям посмотреть документальный фильм "Жизнь в треугольном конверте". Кинолента посвящена работе почтовой службы в военные годы. Желающие приглашаются на показ, который состоится 7 мая в 16:00.

В преддверие Дня Победы пройдет чтение пьесы "Блиндаж", на основе которой был снят фильм "Мы из будущего". Произведение озвучат актеры Сергей Яковлев, Василий Никитин и Роман Лившин, театральный режиссер и педагог Людмила Яковлева, журналист и радиоведущая Валентина Бузина. Посмотреть на представление можно будет 7 мая с 16:00 на Youtube-канале библиотек центра Москвы.

Большая праздничная программа запланирована непосредственно в сам День Победы. Так, мероприятия, рассчитанные на младшую возрастную категорию, проведут на Youtube-канале центральной детской библиотеки имени Гайдара. В 11:00 детям порекомендуют книги о войне в рамках лекции "Великая Отечественная война в литературе для детей и подростков".

В 12:00 состоится историческая онлайн-викторина в группе "Площадка "МосАРТ" в социальной сети "ВКонтакте". Ее проведут сотрудники культурного центра "Ивановский". Темой викторины будут разные аспекты истории Великой Отечественной войны. А в Доме культуры "Гайдаровец" в 17:00 проведут онлайн-фотовыставку "Война под крылом самолета", на которой будут представлены работы фотографа Николая Кулагина, занимавшегося аэрофотосъемкой.

Мероприятия запланированы и после 9 мая. Так, на интернет-площадке клуба "Фили-Давыдково" организуют познавательную лекцию "Танцы Победы", на которой расскажут о танцах времен Великой Отечественной войны. Начало мероприятия – в 15:00 13 мая.

15 мая состоится театрализованное чтение дневника шестиклассницы Гали Зимницкой, которая пережила блокаду Ленинграда. Желающие посмотреть на представление смогут сделать это 15 мая в 18:00 на Youtube-канале библиотек центра Москвы. Во время чтения пользователям продемонстрируют архивные фотографии и выдержки из дневника Зимницкой.

Кроме того, столичные НКО подготовили программу для москвичей. В частности, каждый день до 9 мая будет проходить онлайн-кинофестиваль "Свидание с Россией в душевной Москве". В рамках мероприятия организуются просмотры военных фильмов и документальных фильмов о жизни России.

Ранее стало известно, что в Москве запустили серию исторических викторин в онлайн-формате. Задания размещены на странице Московского центра "Патриот. Спорт" в социальной сети "ВКонтакте".