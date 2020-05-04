К 75-летию Победы в Москве запустили серию исторических викторин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серию исторических викторин в онлайн-формате запустили в столице в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент науки и образования.

"Московский центр "Патриот. Спорт" запускает познавательную викторину "Через битвы – на Берлин!", посвященную 75-летию Берлинской наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 2 мая 1945 года", – указали в пресс-службе.

Задания размещены на странице Центра в социальной сети "ВКонтакте". Всего предложено шесть вопросов – о Берлинской операции и окончании войны.

"Для школьников проведут еще несколько интеллектуальных игр, в которых ребята смогут проверить свои знания истории. Серия интернет-викторин завершится ко Дню Победы", – подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что проект "Москва – с заботой об истории" открывает первую онлайн-выставку. Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы представили для горожан выставку "Что помнит Красная площадь о войне?".

