Лукашенко заявил, что парад в День Победы в Белоруссии отменить невозможно

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Военный парад в честь 75-летия Победы отменить в Белоруссии невозможно. С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко.

Он заявил, что праздничное мероприятие в честь Дня Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для государства, а потому оно не может быть отменено даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

"Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", – приводит ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в случае отмены парада люди сочтут это испугом властей.

Кроме того, Лукашенко добавил, что некоторые депутаты из России выразили желание присутствовать на торжествах в Минске.

В России в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы был отменен. Мероприятие перенесли на более поздний срок.

Аналогичное решение было принято в отношении традиционной всероссийской акции "Бессмертный полк". Она состоится 9 мая, но исключительно в цифровом формате.