Ветераны ВОВ в мае смогут бесплатно звонить с московских городских телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ветераны ВОВ в течение мая смогут бесплатно звонить с московских городских телефонов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Московской городской телефонной сети" (МГТС).

"С 1 по 31 мая 2020 года абоненты МГТС – участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам, проживающие в Москве, – смогут бесплатно звонить с домашних телефонов на стационарные и мобильные номера", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 9 Мая ветераны смогут осуществить бесплатные звонки в другие регионы и страны без ограничения продолжительности беседы. Правила набора номера опубликованы на сайте МГТС.

В начале февраля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Президент РФ поручил произвести выплаты до майских праздников.

В дополнение к федеральной выплате ветераны ВОВ получат единовременную материальную помощь от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

