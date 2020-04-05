Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:34

Кабмин выделил более 350 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 352 миллионов рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Жилье должен получить 221 гражданин.

Распоряжение обязует Минстрой РФ осуществить контроль за использованием указанных средств с представлением доклада до 1 февраля 2021 года.

О дополнительных мерах поддержки стало известно на заседании российского правительства 2 апреля.

Мишустин напомнил, что в мае в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что средства выделят ветеранам, а также членам семей погибших ветеранов ВОВ, инвалидам и участникам войны.

Недавно сообщалось, что россиянам проиндексируют социальные пенсии. Также будут увеличены пенсии ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, планируется, что выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла осуществят до майских праздников.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать