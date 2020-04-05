Кабмин выделил более 350 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 352 миллионов рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Жилье должен получить 221 гражданин.

Распоряжение обязует Минстрой РФ осуществить контроль за использованием указанных средств с представлением доклада до 1 февраля 2021 года.

О дополнительных мерах поддержки стало известно на заседании российского правительства 2 апреля.

Мишустин напомнил, что в мае в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он уточнил, что средства выделят ветеранам, а также членам семей погибших ветеранов ВОВ, инвалидам и участникам войны.

Недавно сообщалось, что россиянам проиндексируют социальные пенсии. Также будут увеличены пенсии ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме того, планируется, что выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла осуществят до майских праздников.