В Госдуме оценили идею введения режима самоизоляции для пожилых в регионах

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею ввести режим самоизоляции для пожилых людей в российских регионах.

"Я полагаю, эту практику нужно распространить, но решения необходимо принимать на уровне руководства регионов. И каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо", – цитирует парламентария RT.

Он отметил, что в стране есть регионы, где проживают очень мало жителей, и поэтому нельзя сравнивать природную, географическую и климатическую специфику Ненецкого автономного округа с Москвой или Санкт-Петербургом.

"Поэтому... региональные власти должны внимательно посмотреть, оценить и не в коем случае не должны бояться принятия таких мер. Если мера должна быть принята, значит, ее нужно принимать как можно быстрее", – сказал Нилов.

Депутат отметил, что для столичного региона такая мера оправдана на 100%. При этом он признал, что предложенные меры могут казаться избыточными, но "пусть лучше будет избыточно, чтобы не допустить распространения и не подвергать опасности тех, кто с наибольшей долей вероятности может заразиться".

Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что введение режима самоизоляции для пожилых людей нужно рекомендовать распространить в других российских городах-миллиониках.

При этом мэр подчеркнул, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

