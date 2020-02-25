Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5–3 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветеранам окажут единовременную материальную помощь в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.

В этом году размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. На денежную выплату могут рассчитывать ветераны, инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии.

Среди тех, кто получит матпомощь, – военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда.

Единовременная помощь также полагается вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года. Ожидается, что единовременную выплату получат свыше 110 тысяч человек.

Городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам, установленным указом президента России. Владимир Путин распорядился ранее выплатить всем ветеранам России по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020-м году Года памяти и славы в России. Целью станет сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране будет организована серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Он подчеркнул, что рассчитывает на работу волонтеров.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

