В ГД внесен законопроект о полном освобождении ветеранов ВОВ от платы за жилье и ЖКУ

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Депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий полное освобождение участников Великой Отечественной войны от уплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

Пояснительная записка к документу уточняет, что инициатива связана с приближением 75-й годовщины со дня окончания войны и необходимостью отдать дань уважения ее оставшимся в живых героям.

Законопроект предусматривает отмену платы за наем и за содержание жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также выплат по счетам ЖКУ. Для реализации закона в случае его принятия потребуется 577,5 миллиона рублей только в 2020 году.

Предполагаемые расходы на новые льготы для ветеранов войны предусмотрены в федеральном законе "О ветеранах" в виде увеличения субвенций и компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Дополнительные меры поддержки граждан также могут определять непосредственно в субъектах РФ.

Ранее авиаперевозчик "Аэрофлот" объявил, что предоставит ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные билеты на рейсы в период с 3 по 12 мая 2020 года. Оформление перелетов стартует 14 апреля.

