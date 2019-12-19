Редкие документы о ВОВ появились в библиотеке МЭШ

Фото: Б. В. Игнатович выступление фронтовой концертной бригады из деревень. 1942 год

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) опубликованы материалы, посвященные деятельности театральных и художественных коллективов столицы во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В электронный ресурс добавили более 100 архивных документов, фотографий, рисунков, статей и других исторических материалов. В библиотеку вошли программа спектаклей в воинских госпиталях, публикации о театральных премьерах, а также документы, посвященные работе театральных и художественных коллективов.

Пользователи могут благодаря библиотеке познакомиться также с фотографиями Бориса Вдовенко, Наума Грановского, Леонида Доренского, Бориса Игнатовича, Сергея Струнникова, Михаила Трахмана, Александра Устинова и Бориса Ярославцева.

Помимо этого, в библиотеке можно изучить материалы участников Курской битвы, молодых добровольцах, о воевавших в 1941–1945 годах женщинах и о 15 летчиках – Героях Советского Союза.

Проект МЭШ запустили в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. Сейчас в библиотеке МЭШ доступны свыше 38 тысяч сценариев уроков, 1500 тысячи учебников и учебных пособий, более 77 тысяч интерактивных образовательных приложений и множество заданий к ЕГЭ и ОГЭ. В мае этого года библиотеку МЭШ открыли для пользователей по всему миру.

Гранты за вклад в развитие "Московской электронной школы" получили уже более тысячи московских преподавателей. Всего учителей премировали 1,5 тысячи грантов в более чем 360 школах города.

