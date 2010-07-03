Более 770 тысяч учебных материалов и гранты для учителей: как развивается МЭШ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы рассмотрел вопрос о ходе реализации проекта "Московская электронная школа" (МЭШ).

Проект стартовал в 2016 году и сегодня охватывает все столичные школы Москвы. К электронному дневнику МЭШ ежедневно обращаются более 500 тысяч родителей. В общем доступе библиотеки МЭШ содержится свыше 770 тысяч электронных учебных материалов, разработанных московскими учителями и специалистами в области электронных средств обучения.

За создание качественных образовательных материалов в МЭШ положены гранты. Их обладателями уже стали 1052 учителя из 391 столичной школы.

Продолжается активное развитие МЭШ, в которой за последнее время появилось большое количество новых сервисов и возможностей, более удобным стали дизайн и интерфейс ресурса.

Весной 2019 года библиотека МЭШ открылась для всех желающих. Учителя и просто заинтересованные специалисты из других регионов России и зарубежных стран могут не только пользоваться электронными учебными материалами, но подгружать в МЭШ собственный образовательный контент, который после модерации становится доступным для столичных школьников и учителей. Для доступа к ресурсам МЭШ необходимо зарегистрироваться.

В каталог библиотеки МЭШ были включены новые виртуальные лаборатории. Для школьников и их родителей в МЭШ появился сервис "Самодиагностика", который помогает самостоятельно подготовиться к проверочным и итоговым работам. К 1 сентября текущего года сервис пополнился новыми вариантами работ для учащихся 2-11 классов. Сервисом уже воспользовались более сотни школьников, которые выполнили свыше 500 тысяч проверочных работ.

Учителя и учащиеся получили возможность воспользоваться подборкой электронных образовательных материалов для подготовки к предстоящему уроку. Ученики в МЭШ видят сценарии уроков, образовательные приложения, тесты и задания, учебники и пособия. А учителям доступны дополнительно к ним материалы к уроку из рабочей программы.

Кроме того, в системе появилось приложение "Мобильный дневник" для родителя и ученика.

На портале "Активный гражданин" с 3 октября по 4 ноября проходило голосование, в ходе которого москвичи могли выразить свое мнение о "Московской электронной школе". В нем приняли участие 175 804 человека. Среди них было 6,6 тысячи учителей, 6,3 тысячи школьников и 62,1 тысячи родителей.

Определенный ответ дали 107 343 человека. Остальные затруднились ответить, поскольку не имели опыта пользования сервисами МЭШ. Таким образом, 85,4% участников голосования одобрили сервисы "Московской электронной школы".

Столичные родители могут записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года на портале mos.ru. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.

Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.

На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции, а также в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы узнать их, нужны документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.

